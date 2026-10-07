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Vecinos amarran a un poste a presunto abusador en Caracas

Sucesos en la capital

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Un hombre de la tercera edad fue retenido por habitantes de la zona y atado a un poste de alumbrado público, luego de ser acusado de cometer un presunto abuso sexual contra una niña. El incidente tuvo lugar en la concurrida avenida San Martín, ubicada en la parroquia San Juan del municipio Libertador, en Caracas.

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De acuerdo con testimonios recabados en el sitio, el conflicto inició cuando los representantes de la menor denunciaron públicamente al sujeto por haber realizado tocamientos indebidos a la infante. Ante la gravedad de la acusación, transeúntes y residentes del sector reaccionaron de inmediato, logrando someter al individuo y sujetarlo a una estructura metálica en plena vía pública.

Intervención de los cuerpos de seguridad

Tras el reporte de la situación irregular, comisiones policiales se trasladaron al lugar para tomar el control de la escena y asegurar la custodia del ciudadano señalado. Los organismos competentes han iniciado las averiguaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales correspondientes.

En registros visuales difundidos a través de plataformas digitales, se observa al hombre inmovilizado con cinta adhesiva a un poste de luz. Asimismo, los ciudadanos colocaron un cartel con mensajes alusivos a las acusaciones en su contra. Finalmente, las autoridades confirmaron que el sujeto fue puesto a la orden de los entes judiciales para continuar con el debido proceso.

Con información de noticiascol.com
Emilio Mendoza

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