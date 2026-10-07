Un hombre de la tercera edad fue retenido por habitantes de la zona y atado a un poste de alumbrado público, luego de ser acusado de cometer un presunto abuso sexual contra una niña. El incidente tuvo lugar en la concurrida avenida San Martín, ubicada en la parroquia San Juan del municipio Libertador, en Caracas.
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Sucesos
Vecinos amarran a un poste a presunto abusador en Caracas
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Sobre el autorEmilio Mendoza
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