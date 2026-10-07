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Cicpc captura a los responsables del atroz homicidio de una joven en Nueva Esparta

Las autoridades confirmaron la detención de los tres implicados tras un exhaustivo trabajo de investigación en la zona

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Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron resolver el caso del homicidio de Daniela Del Valle Caraballo Narváez, una joven de 24 años de edad, ocurrido en el municipio Mariño del estado Nueva Esparta.

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Según lo informado por el director nacional del cuerpo detectivesco, Douglas Rico, la víctima se encontraba en situación de calle cuando fue interceptada por tres individuos en la vía pública. Los sujetos la obligaron a trasladarse hasta una estructura en ruinas ubicada en las cercanías.

Detalles del procedimiento policial

El hallazgo del cuerpo sin vida se produjo en el interior de una vivienda abandonada en la referida zona. Las investigaciones de campo permitieron determinar que los victimarios utilizaron una sábana y un mecate para asfixiar a la joven, luego de que esta opusiera resistencia ante un intento de agresión sexual dentro del inmueble.

Captura de los responsables

Por este atroz suceso, las autoridades lograron la detención de tres hombres identificados como Virgilio González Torres, de 28 años, conocido en los bajos fondos como El Chino Fresa; Jonathan Patiño Marcano, de 40 años, apodado Chino Colector; y Johan Montaño, de 43 años de edad.

Douglas Rico ofreció los pormenores del caso durante una emisión del programa radial Cicpc Al Día, donde confirmó que los detenidos llevaron a la joven al lugar con el propósito de abusar de ella, y al encontrar resistencia, procedieron a estrangularla para posteriormente abandonar el cadáver en el sitio.

Con información de noticiascol.com

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