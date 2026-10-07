Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron resolver el caso del homicidio de Daniela Del Valle Caraballo Narváez, una joven de 24 años de edad, ocurrido en el municipio Mariño del estado Nueva Esparta.
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Sucesos
Cicpc captura a los responsables del atroz homicidio de una joven en Nueva Esparta
Las autoridades confirmaron la detención de los tres implicados tras un exhaustivo trabajo de investigación en la zona
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Con información de noticiascol.com
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