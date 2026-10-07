Este miércoles, la Defensoría del Pueblo puso en marcha un protocolo de fiscalización interinstitucional en el estado Trujillo, motivado por el reporte de una intoxicación masiva que afectó a cerca de 50 estudiantes en una institución educativa de la ciudad de Valera.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos
Trujillo: abren investigación por intoxicación masiva de estudiantes
Incidente en el estado Trujillo
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...