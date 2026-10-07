Trujillo: abren investigación por intoxicación masiva de estudiantes

Personal de la Defensoría Delegada se trasladó de manera inmediata al Hospital Dr. Pedro Emilio Carrillo con el objetivo de supervisar el estado de salud de los menores y garantizar que recibieran la atención médica necesaria.

Operativo de respuesta inmediata

Los equipos de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos de Trujillo coordinaron el traslado urgente de los alumnos afectados desde el plantel hasta los centros hospitalarios de la localidad. Posteriormente, se instaló una mesa de trabajo en el hospital con organismos de gestión de riesgo y especialistas médicos para monitorear la evolución clínica de los jóvenes.

Aunque el reporte oficial de la Defensoría se centró en el caso de Valera, medios locales como el Diario de Los Andes informaron que una situación similar se presentó en un segundo centro educativo ubicado en el municipio Andrés Bello de la misma entidad andina.

Investigaciones en curso

Actualmente, se ha conformado un equipo multidisciplinario integrado por cuerpos de seguridad, el Ministerio Público y la Zona Educativa para esclarecer el origen de la sustancia que fue inhalada o ingerida por los estudiantes.

Las autoridades mantienen un estricto control epidemiológico y policial, considerando como una de las líneas de investigación la posible vinculación con retos virales de redes sociales, tales como el chroming, que consiste en la inhalación deliberada de químicos o aerosoles tóxicos, una práctica que ha encendido las alarmas en todo el territorio nacional.