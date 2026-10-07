Cuerpos de seguridad en el territorio nacional han intensificado las labores de inteligencia y despliegue operativo para dar con el paradero de Adrián José Solis Ruiz, un ciudadano venezolano señalado de participar directamente en el homicidio por encargo de la periodista y candidata peruana Susy Isabel Aponte Polo, conocida popularmente como ‘La China Polo’.
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Involucrado en homicidio de candidata peruana huye de un hospital
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