Involucrado en homicidio de candidata peruana huye de un hospital

De acuerdo con reportes de medios regionales, el nexo con este caso criminal se remonta al pasado 16 de septiembre, fecha en la que se perpetró el asesinato en Perú. Posteriormente, Solis Ruiz y su pareja, Beangel Alexandra Toro Montezuma, de 18 años, huyeron hacia Venezuela. El 30 de septiembre, mientras se trasladaban en un autobús hacia Maracay utilizando identidades falsas, la unidad colisionó, resultando en el fallecimiento de Toro Montezuma y su hija, mientras que Solis Ruiz resultó con lesiones graves.

El sujeto fue ingresado al hospital Miguel Oráa en Guanare, estado Portuguesa, presentando fractura de clavícula y politraumatismos. Sin embargo, al llegar al centro de salud, se negó a recibir asistencia médica o ser evaluado por forenses, optando por abandonar el recinto antes de que las autoridades confirmaran su verdadera identidad.

Foto cortesía Miguel Villavicencio Foto cortesía Miguel Villavicencio

Sobre el individuo pesa una alerta roja de Interpol. Actualmente, la División de Investigación de Homicidios de Huaraz y Lima mantiene comunicación constante con los cuerpos policiales venezolanos para lograr su captura. Extraoficialmente, se ha informado que comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) e Interpol Venezuela han ejecutado allanamientos y entrevistas en localidades como Ospino, Guanare y Tinaquillo, entre otros puntos de la región suroccidental del país.

Detalles del caso

Las investigaciones en suelo peruano permitieron la detención de Luis Obispo Díaz y Ronald Toro, este último hermano de la pareja del fugitivo. Durante los interrogatorios, Obispo Díaz, quien confesó ser el autor material de los disparos, vinculó a Solis Ruiz y a los otros implicados como los responsables de gestionar y negociar el asesinato de ‘La China Polo’ por un monto de 15 mil soles. Tanto Obispo Díaz como Ronald Toro permanecen bajo custodia en Perú mientras avanza el proceso judicial.