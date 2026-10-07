Funcionarios adscritos al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) concretaron la aprehensión de un ciudadano de 44 años en el estado Lara, quien se encuentra bajo investigación por su presunta responsabilidad en delitos de naturaleza sexual cometidos de forma reiterada contra su hijastra, una joven que las autoridades han catalogado como una víctima en condición de vulnerabilidad extrema.
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Sucesos
Capturado en Lara un hombre por abusar de su hijastra durante seis años
El agresor utilizaba la manipulación económica y psicológica para ocultar los delitos cometidos en el municipio Iribarren
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Con información de noticiascol.com
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