Capturado en Lara un hombre por abusar de su hijastra durante seis años

La operación policial se efectuó en el sector Colinas de José Félix Rivas, ubicado en la parroquia Guerrera Ana Soto del municipio Iribarren. Según los informes preliminares de los cuerpos de seguridad, la víctima fue sometida a agresiones sistemáticas durante un periodo prolongado de seis años.

Un entorno de coacción

Para asegurar el silencio de la víctima y evitar que los abusos fueran denunciados, el imputado implementó un método de control basado en la violencia psicológica, la manipulación económica y amenazas directas que ponían en riesgo la integridad física de los familiares de la joven.

Tras recibir la denuncia y dar inicio a las averiguaciones pertinentes, las comisiones del CPNB ejecutaron un despliegue táctico para localizar al individuo, logrando su captura bajo el estricto cumplimiento de los protocolos legales destinados a la protección integral de niños, niñas y adolescentes.

Acciones del Ministerio Público

El detenido, cuya identidad ha sido reservada por los organismos competentes, fue puesto a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público en el estado Lara, junto con el material probatorio recabado durante el procedimiento. El ente fiscal procederá con la formalización de los cargos penales por delitos de violencia sexual y de género, dando inicio al proceso judicial correspondiente ante los tribunales del país.