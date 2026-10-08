Cicpc renueva sus filas: Cuatro divisiones clave estrenan jefatura para combatir el delito

Este proceso de renovación institucional formalizó la designación de los nuevos responsables que liderarán las jefaturas de las divisiones de Investigación de Delitos Informáticos, Fraude y Estafa, Hurto, y Robo.

Estrategia para fortalecer la seguridad

Según voceros de la institución, esta reestructuración responde a un plan estratégico diseñado para potenciar la eficacia en las labores de investigación penal, mejorar la agilidad de los procedimientos operativos y brindar respuestas más rápidas a las denuncias de la población.

Con estos nombramientos, la Policía Científica reafirma su compromiso con la modernización de sus estructuras, buscando ofrecer una atención técnica y especializada ante el auge de los delitos patrimoniales y cibernéticos en el país.