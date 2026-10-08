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Cicpc renueva sus filas: Cuatro divisiones clave estrenan jefatura para combatir el delito

La institución busca optimizar la respuesta operativa ante delitos patrimoniales y cibernéticos en todo el país

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En un acto protocolar realizado en la sede central del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), ubicada en San Agustín, Caracas, la alta gerencia oficializó el relevo de mando en cuatro de sus dependencias estratégicas adscritas a la Dirección de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad.

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Este proceso de renovación institucional formalizó la designación de los nuevos responsables que liderarán las jefaturas de las divisiones de Investigación de Delitos Informáticos, Fraude y Estafa, Hurto, y Robo.

Estrategia para fortalecer la seguridad

Según voceros de la institución, esta reestructuración responde a un plan estratégico diseñado para potenciar la eficacia en las labores de investigación penal, mejorar la agilidad de los procedimientos operativos y brindar respuestas más rápidas a las denuncias de la población.

Con estos nombramientos, la Policía Científica reafirma su compromiso con la modernización de sus estructuras, buscando ofrecer una atención técnica y especializada ante el auge de los delitos patrimoniales y cibernéticos en el país.

Con información de noticiascol.com

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