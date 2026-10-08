En un acto protocolar realizado en la sede central del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), ubicada en San Agustín, Caracas, la alta gerencia oficializó el relevo de mando en cuatro de sus dependencias estratégicas adscritas a la Dirección de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos
Cicpc renueva sus filas: Cuatro divisiones clave estrenan jefatura para combatir el delito
La institución busca optimizar la respuesta operativa ante delitos patrimoniales y cibernéticos en todo el país
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...