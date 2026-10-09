Fuertes vientos y lluvias causan estragos en Valencia: Árbol derriba poste eléctrico en La Isabelica

Uno de los incidentes más significativos ocurrió en la parroquia Rafael Urdaneta, específicamente en el sector La Isabelica, donde la intensidad del temporal provocó la caída de un árbol de grandes dimensiones. El ejemplar impactó directamente sobre la cerca perimetral del polideportivo Batalla de Carabobo, causando además el desplome de un poste que sostenía transformadores eléctricos.

Afectaciones en servicios públicos

Como consecuencia del suceso, se registraron fallas temporales en el suministro de energía eléctrica en los alrededores del recinto deportivo, al tiempo que el paso vehicular y peatonal quedó obstruido por los restos del árbol y el tendido caído.

Equipos de rescate, organismos de seguridad y cuadrillas de mantenimiento urbano se trasladaron al sitio para asegurar el perímetro, retirar los escombros vegetales y trabajar en la recuperación del sistema eléctrico afectado por el impacto.