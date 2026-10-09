La tarde de este jueves 8 de octubre, la ciudad de Valencia fue azotada por fuertes ráfagas de viento y precipitaciones que generaron diversos daños en la capital carabobeña.
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Sucesos
Fuertes vientos y lluvias causan estragos en Valencia: Árbol derriba poste eléctrico en La Isabelica
Reporte de daños por lluvias
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