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Anzoátegui: Joven fallece tras explosión de moto dentro de su vivienda

El lamentable suceso ocurrió cuando intentaban encender el vehículo dentro de la residencia

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Una mujer de 22 años de edad perdió la vida luego de padecer severas quemaduras, producto de la detonación del depósito de combustible de una motocicleta al interior de su hogar.

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Durante la tarde de este miércoles 7 de octubre, se confirmó el fallecimiento de Lenny Rodríguez, quien permanecía internada en el área de quemados del Hospital Dr. Luis Razetti, ubicado en Barcelona, estado Anzoátegui.

Sufrió graves quemaduras en 80% de su cuerpo

De acuerdo con la información difundida por medios locales, la joven resultó gravemente herida el pasado lunes, cuando el tanque de gasolina de una moto estalló dentro de su residencia, localizada en la calle Boyacá del sector Centro de Mapire, municipio José Gregorio Monagas.

El deceso de la ciudadana se certificó cerca de las 3:00 de la tarde, mientras era sometida a un procedimiento quirúrgico para tratar las lesiones de segundo y tercer grado que afectaban el 80% de su anatomía.

El incidente doméstico se produjo de forma accidental, presuntamente al intentar poner en marcha el vehículo de dos ruedas. La onda expansiva causó daños estructurales en la vivienda y dejó a otros dos familiares con heridas de consideración.

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Los afectados fueron identificados como Jesús Alberto Vilera, de 23 años, pareja de la fallecida, quien presenta quemaduras de tercer grado en el 90% de su cuerpo. Aunque inicialmente se reportó estable, su estado de salud se complicó durante la jornada del miércoles, requiriendo intubación endotraqueal por parte del equipo médico.

Asimismo, un menor de tres años se encuentra bajo observación médica con pronóstico reservado debido a las lesiones sufridas. Los especialistas indicaron que el pequeño muestra una respuesta favorable a los protocolos de atención aplicados en el centro asistencial.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) han iniciado las pesquisas pertinentes para esclarecer los detalles técnicos que derivaron en la explosión.

Con información de noticiascol.com

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