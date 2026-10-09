Un lamentable siniestro vial se registró este viernes en el estado Táchira, dejando un saldo trágico de una persona fallecida y otra con lesiones de consideración. El hecho ocurrió cerca de las 8:00 de la mañana en el sector conocido popularmente como la “Curva del Diablo”, en las inmediaciones de La Mulera.
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Sucesos
Tragedia en la «Curva del Diablo»: un fallecido y un herido tras volcamiento de camión en Táchira
Autoridades investigan las causas del siniestro ocurrido en un tramo vial donde se reporta exceso de velocidad por parte de vehículos de carga
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Con información de noticiascol.com
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