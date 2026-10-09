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Tragedia en la «Curva del Diablo»: un fallecido y un herido tras volcamiento de camión en Táchira

Autoridades investigan las causas del siniestro ocurrido en un tramo vial donde se reporta exceso de velocidad por parte de vehículos de carga

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Un lamentable siniestro vial se registró este viernes en el estado Táchira, dejando un saldo trágico de una persona fallecida y otra con lesiones de consideración. El hecho ocurrió cerca de las 8:00 de la mañana en el sector conocido popularmente como la “Curva del Diablo”, en las inmediaciones de La Mulera.

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Según los reportes preliminares, el vehículo de carga pesada, que aparentemente transportaba bloques de construcción, perdió el control y volcó aparatosamente por razones que aún son materia de investigación por parte de los organismos de seguridad.

Rescate y atención médica

Efectivos del cuerpo de Bomberos de San Antonio se trasladaron de inmediato al lugar del suceso para ejecutar las labores de auxilio. Los rescatistas lograron extraer con vida a uno de los ocupantes del camión, quien debido a la gravedad de los traumatismos sufridos durante el impacto, fue trasladado de urgencia al hospital de San Antonio del Táchira para recibir atención médica especializada.

Víctima fatal

En el sitio del accidente, los funcionarios confirmaron el deceso de la segunda persona que viajaba en la unidad, cuyo cuerpo quedó atrapado bajo la pesada estructura del vehículo. Las autoridades competentes han iniciado las averiguaciones pertinentes para esclarecer las causas exactas que provocaron este volcamiento.

Vecinos de la zona han expresado su preocupación ante este tipo de eventos, señalando que, aunque el tránsito de vehículos de carga pesada debería estar restringido en este tramo, es frecuente observar a conductores circulando a velocidades excesivas, ignorando las condiciones de riesgo que presenta la vía.

Con información de noticiascol.com

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