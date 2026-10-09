Brasil: Asesinan a madre venezolana a manos de su pareja

El lamentable suceso ha dejado a un menor de edad huérfano, lo que ha generado una profunda consternación entre sus allegados. Los familiares de Betanco han hecho un llamado a las autoridades para que el caso sea procesado con celeridad y el responsable reciba el peso de la ley. Se espera que en los próximos días los organismos de seguridad locales ofrezcan mayores detalles sobre las circunstancias que rodearon este hecho.

Este caso se suma a una preocupante estadística de violencia de género contra mujeres venezolanas en Brasil. Hace apenas cinco meses, Jhorlianny José Sánchez Gil, de 28 años, fue asesinada en una vivienda ubicada en Caiapônia, estado de Goiás. En aquella ocasión, la víctima, quien también había emigrado buscando un mejor futuro para sus hijos, fue atacada por su expareja frente a su hija de ocho años. El agresor fue capturado poco después mientras intentaba evadir la justicia.