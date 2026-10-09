Una nueva tragedia sacude a la comunidad migrante venezolana en el exterior. Evelin Betanco, una madre que había emigrado a Brasil en busca de mejores oportunidades laborales y calidad de vida, fue víctima de un violento asesinato en el estado de Rio Grande Do Sul. Según los reportes iniciales, el principal sospechoso del crimen es su pareja sentimental, un hombre de nacionalidad venezolana que ya se encuentra bajo custodia de la Policía Federal brasileña.
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Sucesos
Brasil: Asesinan a madre venezolana a manos de su pareja
El presunto responsable fue detenido por las autoridades brasileñas tras el violento suceso que enluta a una familia venezolana
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Con información de noticiascol.com
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