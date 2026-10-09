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Brasil: Asesinan a madre venezolana a manos de su pareja

El presunto responsable fue detenido por las autoridades brasileñas tras el violento suceso que enluta a una familia venezolana

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Una nueva tragedia sacude a la comunidad migrante venezolana en el exterior. Evelin Betanco, una madre que había emigrado a Brasil en busca de mejores oportunidades laborales y calidad de vida, fue víctima de un violento asesinato en el estado de Rio Grande Do Sul. Según los reportes iniciales, el principal sospechoso del crimen es su pareja sentimental, un hombre de nacionalidad venezolana que ya se encuentra bajo custodia de la Policía Federal brasileña.

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El lamentable suceso ha dejado a un menor de edad huérfano, lo que ha generado una profunda consternación entre sus allegados. Los familiares de Betanco han hecho un llamado a las autoridades para que el caso sea procesado con celeridad y el responsable reciba el peso de la ley. Se espera que en los próximos días los organismos de seguridad locales ofrezcan mayores detalles sobre las circunstancias que rodearon este hecho.

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Este caso se suma a una preocupante estadística de violencia de género contra mujeres venezolanas en Brasil. Hace apenas cinco meses, Jhorlianny José Sánchez Gil, de 28 años, fue asesinada en una vivienda ubicada en Caiapônia, estado de Goiás. En aquella ocasión, la víctima, quien también había emigrado buscando un mejor futuro para sus hijos, fue atacada por su expareja frente a su hija de ocho años. El agresor fue capturado poco después mientras intentaba evadir la justicia.

Con información de noticiascol.com

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