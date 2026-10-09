Cicpc esclarece homicidio en Caucagüita tras disputa por teléfonos robados

El director nacional del cuerpo detectivesco, Douglas Rico, ofreció los pormenores de este suceso durante la transmisión de su programa informativo, Cicpc al Día.

Conflicto por artículos hurtados

La víctima, identificada como William Javier Rodríguez Marcano, de 30 años, fue hallada sin signos vitales, lo que activó de inmediato las labores de la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Este para esclarecer los hechos y dar con el responsable.

Las averiguaciones policiales apuntaron a Maikel Jackson Romero Márquez, de 33 años, como el principal sospechoso del crimen.

De acuerdo con los reportes oficiales, la disputa se originó cuando Rodríguez Marcano se percató de que su compañero había sustraído tres teléfonos móviles a los pasajeros de un vehículo. Al intentar recuperar uno de los equipos, se produjo una acalorada discusión entre ambos, la cual escaló hasta el uso de un arma de fuego.

En medio del altercado, Romero Márquez accionó el arma contra William, causándole la muerte de forma instantánea, para luego darse a la fuga.

Tras el despliegue de operativos de búsqueda y rastreo, los agentes del Cicpc consiguieron localizar y capturar al individuo en días recientes, poniéndolo a la orden de la justicia.