Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) resolvieron el caso de un asesinato ocurrido en la localidad de Caucagüita, en el estado Miranda, logrando la aprehensión del presunto autor material del hecho.
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Sucesos
Cicpc esclarece homicidio en Caucagüita tras disputa por teléfonos robados
El agresor fue detenido tras una intensa labor de investigación de la policía científica
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