El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ha encendido las alarmas ante el notable incremento de los delitos informáticos en el país, advirtiendo sobre la tendencia de la delincuencia tradicional a trasladar sus operaciones hacia las redes sociales y plataformas digitales.
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El Cicpc advierte: El auge de los delitos informáticos amenaza el patrimonio de los venezolanos
Seguridad ciudadana
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