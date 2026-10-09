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El Cicpc advierte: El auge de los delitos informáticos amenaza el patrimonio de los venezolanos

Seguridad ciudadana

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El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ha encendido las alarmas ante el notable incremento de los delitos informáticos en el país, advirtiendo sobre la tendencia de la delincuencia tradicional a trasladar sus operaciones hacia las redes sociales y plataformas digitales.

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Durante el espacio radial Hablemos de Prevención, la secretaria general de la institución, Mercy Bracho, acompañada por especialistas de las divisiones de Delitos Contra la Propiedad y de Fraude y Estafa, detalló cómo los ciberdelincuentes perfeccionan sus tácticas para comprometer los sistemas de seguridad bancarios y el capital de los usuarios.

Los datos recabados por el cuerpo detectivesco indican que, si bien los hurtos y estafas convencionales persisten, el epicentro de la actividad criminal se ha desplazado hacia el entorno virtual.

Zonas con mayor incidencia de fraudes

De acuerdo con el informe oficial presentado por los organismos de seguridad, las entidades federales que concentran la mayor cantidad de denuncias por ciberdelitos en el territorio nacional son:

  • Distrito Capital
  • Miranda
  • Carabobo

Modalidades delictivas más frecuentes

Yuli Aponte, jefa de la División de Investigaciones de Fraude y Estafa, expuso el modus operandi de los esquemas fraudulentos que presentan mayor auge en la actualidad, exhortando a la ciudadanía a estar alerta ante las siguientes señales:

  • Esquemas de estafas piramidales
  • Falsos pagos por error
  • Transferencias bancarias ilícitas
  • Publicidad engañosa en redes sociales
  • Ofertas de empleo virtual mediante Telegram

Ante este panorama, los funcionarios de la policía científica recomiendan adoptar una postura de desconfianza preventiva frente a propuestas económicas inusuales o situaciones imprevistas. Como medidas de protección, sugieren limitar la exposición de planes personales en redes sociales, evitar hacer clic en enlaces de origen desconocido y desconfiar de ofertas con precios irrisorios.

Con información de noticiascol.com

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