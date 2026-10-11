Las autoridades del estado Aragua ordenaron el cierre preventivo de la carretera Maracay-Choroní este sábado 10 de octubre, luego de que las precipitaciones constantes provocaran tres deslizamientos de tierra significativos a la altura de los kilómetros 9, 10 y 25.
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Sucesos
Derrumbes bloquean el paso hacia Choroní: autoridades cierran la vía tras intensas lluvias
La inestabilidad del terreno tras los sismos previos agrava la situación en la zona costera
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Con información de noticiascol.com
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