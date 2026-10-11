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Derrumbes bloquean el paso hacia Choroní: autoridades cierran la vía tras intensas lluvias

La inestabilidad del terreno tras los sismos previos agrava la situación en la zona costera

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Las autoridades del estado Aragua ordenaron el cierre preventivo de la carretera Maracay-Choroní este sábado 10 de octubre, luego de que las precipitaciones constantes provocaran tres deslizamientos de tierra significativos a la altura de los kilómetros 9, 10 y 25.

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Tras el incidente, los equipos de seguridad y rescate se movilizaron al lugar para asistir a los ciudadanos que quedaron varados en la ruta que conecta con las costas aragüeñas. Según informaron los organismos oficiales, para este domingo 11 de octubre se tiene previsto el despliegue de maquinaria pesada con el objetivo de remover los escombros y habilitar el paso.

En los registros visuales compartidos por la Alcaldía de Girardot, se observa cómo rocas de gran tamaño, vegetación y sedimentos obstruyen por completo la calzada, impidiendo el tránsito vehicular.

Es importante destacar que, previo a esta emergencia, el alcalde de la jurisdicción, Rafael Morales, había anunciado un plan de mantenimiento preventivo para esta ruta, el cual contemplaba un cierre parcial a partir del martes 13 de octubre para realizar labores de conservación.

Sobre la vulnerabilidad del terreno, la alcaldía detalló que, tras el doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio, la montaña sufrió alteraciones estructurales. Los estudios realizados por Ingeniería Municipal en los 38 kilómetros de la vía confirmaron que el sismo fracturó rocas y agrietó los suelos, lo que provoca que lluvias moderadas generen deslizamientos que, anteriormente, solo se presentaban ante precipitaciones de gran intensidad.

Con información de noticiascol.com

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