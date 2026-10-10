La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) ha compartido los detalles sobre los temblores que han sacudido diversas zonas del país en las últimas horas, brindando un balance tanto de los eventos aislados como de la actividad acumulada en los días previos.
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Sucesos
Funvisis reporta actividad sísmica reciente en el territorio nacional
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Con información de Funvisis
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