Funvisis reporta actividad sísmica reciente en el territorio nacional

Sismo en Churuguara, estado Falcón

El 9 de octubre de 2026, a las 09:18 de la mañana, se detectó un sismo de magnitud 3.0 con epicentro a 29 kilómetros al noreste de Churuguara y a 32 kilómetros al sureste de San Luis, con una profundidad de 16.7 kilómetros.

Temblor en Bachaquero, estado Zulia

Posteriormente, en la noche de esa misma jornada, a las 21:57, se registró un movimiento de magnitud 2.8 a 33 kilómetros al sureste de Bachaquero y a 50 kilómetros al noreste de La Ceiba, con una profundidad de 28.9 kilómetros.

Reporte semanal de sismicidad en Venezuela

El informe semanal de la institución, que abarca el periodo del 2 al 8 de octubre de 2026, contabilizó un total de 75 eventos sísmicos en el territorio nacional. Estos movimientos registraron magnitudes que oscilaron entre 1.5 y 4.8, localizados dentro del rango de latitud de 5 a 14 grados norte y longitud de 59 a 74 grados oeste.