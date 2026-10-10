Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos

Funvisis reporta actividad sísmica reciente en el territorio nacional

Monitoreo constante

|2 min|
Imagen de la noticia: Funvisis reporta actividad sísmica reciente en el territorio nacional

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) ha compartido los detalles sobre los temblores que han sacudido diversas zonas del país en las últimas horas, brindando un balance tanto de los eventos aislados como de la actividad acumulada en los días previos.

Lee también
Miranda: Dos jóvenes desaparecidos tras crecida repentina en El Encantado

Sismo en Churuguara, estado Falcón

El 9 de octubre de 2026, a las 09:18 de la mañana, se detectó un sismo de magnitud 3.0 con epicentro a 29 kilómetros al noreste de Churuguara y a 32 kilómetros al sureste de San Luis, con una profundidad de 16.7 kilómetros.

Temblores en las últimas horas en Venezuela: Funvisis reporta epicentros y magnitudes

Temblor en Bachaquero, estado Zulia

Posteriormente, en la noche de esa misma jornada, a las 21:57, se registró un movimiento de magnitud 2.8 a 33 kilómetros al sureste de Bachaquero y a 50 kilómetros al noreste de La Ceiba, con una profundidad de 28.9 kilómetros.

Reporte semanal de sismicidad en Venezuela

El informe semanal de la institución, que abarca el periodo del 2 al 8 de octubre de 2026, contabilizó un total de 75 eventos sísmicos en el territorio nacional. Estos movimientos registraron magnitudes que oscilaron entre 1.5 y 4.8, localizados dentro del rango de latitud de 5 a 14 grados norte y longitud de 59 a 74 grados oeste.

Temblores en las últimas horas en Venezuela: Funvisis reporta epicentros y magnitudes

Con información de Funvisis

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

SucesosBachaqueroFalcónVenezuela

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.