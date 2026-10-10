Lo que comenzó como una jornada médica rutinaria se transformó en cuestión de segundos en una angustiante lucha por la vida. La señora Castellanos, residente de la zona, estuvo a punto de perder la vida tras ser atacada de forma violenta por un toro en las inmediaciones de la Clínica Sur de PDVSA, situada en el sector Campo Alegría del municipio Lagunillas.
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Sucesos
Lagunillas: Mujer sobrevive tras brutal ataque de un toro en plena vía pública
Incidente en el municipio Lagunillas
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Con información de NAM
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