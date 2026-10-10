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Lagunillas: Mujer sobrevive tras brutal ataque de un toro en plena vía pública

Incidente en el municipio Lagunillas

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Lo que comenzó como una jornada médica rutinaria se transformó en cuestión de segundos en una angustiante lucha por la vida. La señora Castellanos, residente de la zona, estuvo a punto de perder la vida tras ser atacada de forma violenta por un toro en las inmediaciones de la Clínica Sur de PDVSA, situada en el sector Campo Alegría del municipio Lagunillas.

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Según los reportes preliminares, el incidente ocurrió cuando el animal arremetió sin control contra la mujer mientras esta caminaba por la vía pública. El ataque fue implacable: en el primer impacto, el rumiante golpeó a la víctima a la altura de la rodilla, provocando que cayera al pavimento.

A pesar de la gravedad de la situación, la señora Castellanos intentó ponerse en pie para buscar refugio, pero el animal arremetió nuevamente, impactándola con fuerza en la cintura y derribándola por segunda vez. El toro continuó su agresión, golpeándola en una tercera ocasión ante la mirada atónita de los transeúntes que presenciaron el suceso.

Tras ser auxiliada, la mujer fue trasladada de urgencia al centro asistencial más cercano para una evaluación médica exhaustiva. Los especialistas realizaron diversos exámenes, incluyendo radiografías en múltiples zonas del cuerpo para descartar fracturas de gravedad y pruebas de laboratorio para verificar posibles lesiones internas.

Este peligroso episodio ha encendido las alarmas y desatado la indignación de los habitantes del sector. Los vecinos denuncian que el animal forma parte de un grupo de ganado resguardado de manera irregular en viviendas de los campos petroleros, poniendo en riesgo constante la integridad de quienes transitan por la zona. La comunidad hace un llamado urgente a las autoridades locales para que intervengan y retiren a estos animales de las áreas urbanas antes de que ocurra una tragedia mayor.

Con información de NAM

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