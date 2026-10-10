Lagunillas: Mujer sobrevive tras brutal ataque de un toro en plena vía pública

Según los reportes preliminares, el incidente ocurrió cuando el animal arremetió sin control contra la mujer mientras esta caminaba por la vía pública. El ataque fue implacable: en el primer impacto, el rumiante golpeó a la víctima a la altura de la rodilla, provocando que cayera al pavimento.

A pesar de la gravedad de la situación, la señora Castellanos intentó ponerse en pie para buscar refugio, pero el animal arremetió nuevamente, impactándola con fuerza en la cintura y derribándola por segunda vez. El toro continuó su agresión, golpeándola en una tercera ocasión ante la mirada atónita de los transeúntes que presenciaron el suceso.