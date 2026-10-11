Tragedia en el río Caroní: Un fallecido y dos niños desaparecidos tras intento de rescate

Según los relatos de testigos presenciales, los niños se encontraban disfrutando de las aguas cuando comenzaron a presentar dificultades para mantenerse a flote. Ante la emergencia, un familiar adulto se lanzó al agua en un intento desesperado por salvarlos, pero la fuerza de la corriente terminó arrastrando a los tres.

Horas más tarde, los equipos de rescate lograron recuperar el cuerpo sin vida de Jorge Luis Bolívar, de 37 años. Hasta el momento, las labores de búsqueda no han permitido localizar a los dos niños, de 8 y 9 años de edad, quienes permanecen desaparecidos.

En las faenas de búsqueda participan activamente familiares, vecinos de la comunidad y organismos de seguridad. Hasta la presente fecha, las autoridades locales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso ni han informado si se implementarán restricciones o medidas de seguridad adicionales en el balneario donde ocurrió el siniestro.