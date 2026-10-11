Un lamentable suceso enlutó a una familia en el estado Bolívar, específicamente en uno de los balnearios situados en el eje atlántico del río Caroní, en Puerto Ordaz. El incidente dejó como saldo el fallecimiento de un adulto y la desaparición de dos menores de edad.
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Sucesos
Tragedia en el río Caroní: Un fallecido y dos niños desaparecidos tras intento de rescate
Lamentable suceso en el estado Bolívar
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