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Rescate en Aragua: Cicpc libera a dos mecánicos tras enfrentamiento armado

Las víctimas habían viajado desde otras regiones del país con la intención de concretar la compra de un vehículo ofertado en redes sociales

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Agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), pertenecientes a la División contra Extorsión y Secuestro, lograron liberar a dos trabajadores mecánicos que se encontraban en cautiverio en el municipio Sucre del estado Aragua. El operativo de rescate culminó en un intercambio de disparos con los captores, quienes finalmente optaron por huir hacia las áreas boscosas del cerro El Empalao.

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De acuerdo con los reportes locales, los ciudadanos rescatados fueron identificados como Jean José Asfar Villahermosa, de 27 años y oriundo de Barcelona, estado Anzoátegui, junto a Carlos Abraham Montero Pérez, de 46 años, residente de Caracas. Actualmente, ambos se encuentran colaborando con los organismos de seguridad para aportar detalles que permitan esclarecer los hechos.

Las víctimas explicaron que se trasladaron hasta la entidad aragüeña con el propósito de finalizar la compra de un vehículo que habían visto publicado en la plataforma Marketplace. Esta modalidad de estafa y secuestro ha encendido las alarmas de los cuerpos policiales en todo el país.

La operación, ejecutada bajo los lineamientos de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, derivó en el enfrentamiento armado con los antisociales. Tras la huida de los cuatro implicados hacia zonas de difícil acceso, el Cicpc ha desplegado un operativo especial en los municipios aledaños con el fin de lograr su pronta identificación y captura.

Ante este tipo de incidentes, las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de seguridad al realizar transacciones comerciales a través de medios digitales. Se recomienda desconfiar de ofertas demasiado atractivas y evitar concretar citas en lugares desconocidos, ya que las redes delictivas utilizan estos espacios para captar a sus víctimas.

Con información de Noticiascol.com

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