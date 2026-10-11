Agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), pertenecientes a la División contra Extorsión y Secuestro, lograron liberar a dos trabajadores mecánicos que se encontraban en cautiverio en el municipio Sucre del estado Aragua. El operativo de rescate culminó en un intercambio de disparos con los captores, quienes finalmente optaron por huir hacia las áreas boscosas del cerro El Empalao.
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Sucesos
Rescate en Aragua: Cicpc libera a dos mecánicos tras enfrentamiento armado
Las víctimas habían viajado desde otras regiones del país con la intención de concretar la compra de un vehículo ofertado en redes sociales
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Con información de Noticiascol.com
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