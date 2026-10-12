Un hombre de 36 años, identificado como Gerardo Campos, fue encontrado sin signos vitales luego de una intensa búsqueda que se extendió por seis días. El hallazgo ocurrió este domingo en el sector La Floresta, ubicado en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.
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Anzoátegui: Hallan sin vida a taxista tras seis días de búsqueda
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