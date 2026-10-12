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Anzoátegui: Hallan sin vida a taxista tras seis días de búsqueda

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Un hombre de 36 años, identificado como Gerardo Campos, fue encontrado sin signos vitales luego de una intensa búsqueda que se extendió por seis días. El hallazgo ocurrió este domingo en el sector La Floresta, ubicado en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.

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Campos, quien trabajaba como taxista, había sido reportado como desaparecido por sus familiares desde el pasado miércoles. Las labores de búsqueda, emprendidas por sus allegados, permitieron localizar la motocicleta en la que se trasladaba habitualmente, junto a la cual también fueron halladas las llaves de su residencia.

De acuerdo con los testimonios recabados, el conductor salió de su domicilio con la intención de retirar divisas que había adquirido previamente, pero nunca regresó. Testigos presenciales señalaron que, antes de su desaparición, el hombre fue visto en compañía de tres individuos: dos adultos y un menor de aproximadamente 12 años.

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Vecinos de la zona reportaron haber escuchado múltiples detonaciones durante el tiempo en que el taxista estuvo desaparecido. Información extraoficial indica que el cuerpo presentaba varios impactos de bala, lo que sugiere un desenlace violento.

Hasta el momento, la comunidad y los familiares permanecen a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de los organismos de seguridad, quienes se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias exactas de este suceso.

Con información de noticiascol.com

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