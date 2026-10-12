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Violento ataque armado en barbería chilena deja a dos venezolanos heridos

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Un violento suceso ocurrió en la localidad de Cabrero, región del Bío Bío en Chile, donde dos ciudadanos venezolanos fueron blanco de un ataque armado mientras se encontraban en una barbería, establecimiento que es propiedad de un familiar de los afectados.

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Según los reportes preliminares, el incidente tuvo lugar la tarde del viernes. Un individuo desconocido ingresó al local y, sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego oculta entre sus prendas, efectuando al menos cinco disparos contra las víctimas antes de darse a la fuga.

Los hombres heridos fueron auxiliados de inmediato y trasladados a un centro de salud cercano, para posteriormente ser remitidos al Hospital de Los Ángeles. Afortunadamente, los reportes médicos indican que ambos se mantienen bajo observación médica y fuera de riesgo vital.

Por disposición de la Fiscalía de Flagrancia del Bío Bío, la Brigada de Homicidios de Los Ángeles y el Laboratorio de Criminalística de la PDI se presentaron en el lugar para iniciar las experticias técnicas. El caso ha sido tipificado por las autoridades como un doble homicidio frustrado.

El comisario Pablo López, representante de la Brigada de Homicidios, confirmó que los lesionados son hombres adultos de nacionalidad venezolana que se encuentran en situación migratoria irregular en el país austral. Actualmente, los cuerpos de seguridad intensifican las labores de búsqueda para identificar y capturar al responsable del ataque.

Con información de noticiascol.com

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