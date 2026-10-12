Un violento suceso ocurrió en la localidad de Cabrero, región del Bío Bío en Chile, donde dos ciudadanos venezolanos fueron blanco de un ataque armado mientras se encontraban en una barbería, establecimiento que es propiedad de un familiar de los afectados.
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Violento ataque armado en barbería chilena deja a dos venezolanos heridos
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