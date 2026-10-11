Una ciudadana venezolana perdió la vida de manera violenta en el estado de Rio Grande do Sul, al sur de Brasil, tras ser atacada presuntamente por su compañero sentimental. El hecho ha sido confirmado por las autoridades policiales y medios de comunicación de la localidad brasileña.
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Brasil: Venezolana fue asesinada por su pareja en Rio Grande do Sul
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