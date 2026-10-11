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Brasil: Venezolana fue asesinada por su pareja en Rio Grande do Sul

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Una ciudadana venezolana perdió la vida de manera violenta en el estado de Rio Grande do Sul, al sur de Brasil, tras ser atacada presuntamente por su compañero sentimental. El hecho ha sido confirmado por las autoridades policiales y medios de comunicación de la localidad brasileña.

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La víctima, quien respondía al nombre de Evelin Betanco, contaba con 27 años de edad. La joven, madre de un niño, había emigrado al país suramericano con el propósito de encontrar mejores oportunidades laborales para su futuro.

El lamentable suceso tuvo lugar dentro de una vivienda ubicada en la calle Giacomo Luis Berticelli, en el barrio Atlântico. Según los reportes, el agresor, quien también es oriundo de Venezuela, le causó múltiples heridas utilizando un arma blanca. A pesar de que Betanco fue trasladada de emergencia a un centro asistencial cercano, los médicos no pudieron salvar su vida debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Captura y proceso legal

Tras perpetrar el ataque, el individuo intentó escapar de la escena del crimen; no obstante, los efectivos policiales que patrullaban el sector lograron su detención inmediata. El sospechoso fue puesto a la orden de la Policía Civil y la Policía Federal de Brasil.

El detenido deberá responder ante la justicia bajo la figura penal de feminicidio, según lo establecido en el código penal brasileño. Este suceso se suma a una preocupante lista de actos violentos contra mujeres venezolanas en el exterior, recordando casos previos ocurridos en el estado de Goiás y reavivando el debate sobre la seguridad y protección de las mujeres en situación de movilidad humana.

Con información de noticiascol.com

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