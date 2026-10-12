Efectivos del Cuerpo de Bomberos del estado Miranda lograron recuperar el cadáver de un joven, quien se presume es uno de los dos ciudadanos reportados como desaparecidos tras el desbordamiento de una quebrada en el sector El Indio, ubicado en el barrio El Encantado del municipio Sucre.
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Hallan cuerpo en el río Guaire tras crecida que afectó a jóvenes en Miranda
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