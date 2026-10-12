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Hallan cuerpo en el río Guaire tras crecida que afectó a jóvenes en Miranda

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Efectivos del Cuerpo de Bomberos del estado Miranda lograron recuperar el cadáver de un joven, quien se presume es uno de los dos ciudadanos reportados como desaparecidos tras el desbordamiento de una quebrada en el sector El Indio, ubicado en el barrio El Encantado del municipio Sucre.

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La primera comandante de la institución, Laura Gerardi, informó que el hallazgo se produjo en las orillas del río Guaire, específicamente en la zona de Santa Lucía. En estas labores de recuperación participaron diversos organismos de seguridad, prevención y gestión de riesgos de la entidad.

Identificación y traslado forense

El cuerpo localizado corresponde a un joven de aproximadamente 16 años, de tez blanca, cabello oscuro y una estatura cercana a 1.70 metros. Tras el hallazgo, el cadáver fue puesto a disposición del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para realizar las experticias legales pertinentes.

De acuerdo con las características físicas reportadas por los familiares, se presume que el fallecido es el joven Jhostin Josua Tobías.

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Continúan las labores de búsqueda

Gerardi señaló que los protocolos de búsqueda se mantienen activos para dar con el paradero de la otra joven desaparecida, identificada como Waleska Alexandra Dueñas Urbina. El despliegue de los funcionarios se concentra en los sectores Arenaza, Puente Pichao, Pedro Cambures, El Indio, El Nogal y Puente Las Monjas.

El suceso ocurrió la noche del 9 de octubre, cuando los dos jóvenes fueron sorprendidos por la crecida repentina de la corriente mientras compartían con otros dos adolescentes en la zona. Cabe destacar que los otros dos acompañantes lograron ponerse a salvo y fueron quienes notificaron de inmediato la emergencia a las autoridades.

Con información de noticiascol.com

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