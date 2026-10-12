Una bebé de apenas tres meses de nacida perdió la vida tras sufrir graves quemaduras en un incendio doméstico, desencadenado por una fluctuación eléctrica. La pequeña, identificada como Ailany Victoria Villalobos Ferrer, falleció este sábado 10 de octubre, tras nueve días de lucha en el centro asistencial donde fue ingresada.
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Sucesos
Maracaibo: Bebé fallece tras incendio provocado por fluctuación eléctrica
Tragedia en el sector Lilia Perozo
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Con información de noticiascol.com
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