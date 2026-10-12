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Maracaibo: Bebé fallece tras incendio provocado por fluctuación eléctrica

Tragedia en el sector Lilia Perozo

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Una bebé de apenas tres meses de nacida perdió la vida tras sufrir graves quemaduras en un incendio doméstico, desencadenado por una fluctuación eléctrica. La pequeña, identificada como Ailany Victoria Villalobos Ferrer, falleció este sábado 10 de octubre, tras nueve días de lucha en el centro asistencial donde fue ingresada.

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El origen de la tragedia

El lamentable suceso tuvo lugar en la residencia de la abuela de la menor, situada en el sector Lilia Perozo del barrio Integración Comunal, en la capital zuliana. Según reportes de allegados, el fuego se originó en medio de las constantes fallas en el servicio eléctrico que afectan a la ciudad.

Al momento del incidente, la infante descansaba en su cuna bajo un mosquitero. Una descarga eléctrica habría provocado la explosión del protector del aire acondicionado, cuyas llamas alcanzaron rápidamente la cuna de la bebé.

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Esfuerzos por salvarla

La madre de la niña, al percatarse de la emergencia, intervino de inmediato para rescatarla, logrando sacarla de las llamas aunque con lesiones severas en uno de sus brazos. La progenitora también sufrió quemaduras en sus extremidades durante el rescate. El fuego consumió gran parte de la habitación donde se encontraba la cuna y afectó áreas adyacentes.

Ailany Victoria fue trasladada de urgencia al Hospital Coromoto de Maracaibo el pasado 1 de octubre. A pesar de recibir atención médica constante y someterse a curaciones diarias durante nueve días, la pequeña no pudo superar las complicaciones derivadas de sus heridas. La madre expresó su profundo dolor a través de sus redes sociales, lamentando la pérdida de su hija.

Con información de noticiascol.com

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