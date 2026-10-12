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Dos sismos sacuden la mañana de este lunes en el occidente del país

Autoridades instan a la población a mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad tras los eventos registrados

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La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) notificó la ocurrencia de dos eventos sísmicos en territorio venezolano durante la jornada de este lunes 12 de octubre. Según los datos oficiales difundidos por el ente especializado, los movimientos registraron magnitudes de 3,3 y 2,5 respectivamente.

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Detalles sobre los epicentros

El primer evento telúrico tuvo lugar a las 8:05 am, alcanzando una magnitud de 3,3 Mw con una profundidad de 2,5 kilómetros. El epicentro se situó a 49 kilómetros al sureste de Bachaquero, específicamente en las coordenadas 9.835° N y 70.686° O.

Posteriormente, a las 8:38 am, el organismo registró un segundo sismo de magnitud 2,5 Mw, con una profundidad de 1,6 kilómetros. Este movimiento se localizó a 33 kilómetros al noreste de Isnotú, bajo las coordenadas 9.638° N y 70.568° O.

Ante la actividad sísmica reportada, las autoridades reiteran la importancia de conservar la serenidad y aplicar los protocolos de prevención establecidos. Se recomienda a la ciudadanía alejarse de ventanales o estructuras inestables, buscar resguardo en áreas seguras y evitar el uso de ascensores durante cualquier réplica o temblor.

Con información de Funvisis

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