La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) notificó la ocurrencia de dos eventos sísmicos en territorio venezolano durante la jornada de este lunes 12 de octubre. Según los datos oficiales difundidos por el ente especializado, los movimientos registraron magnitudes de 3,3 y 2,5 respectivamente.
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Sucesos
Dos sismos sacuden la mañana de este lunes en el occidente del país
Autoridades instan a la población a mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad tras los eventos registrados
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Con información de Funvisis
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