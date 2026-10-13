Funcionarios adscritos al Servicio de Investigación Penal (Sipez) del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) lograron la aprehensión de un ciudadano identificado como José Enrique Palomares Chaparro, de 21 años. El sujeto, apodado en los bajos fondos como «El rey de los capture falsos», era buscado por su presunta responsabilidad en una serie de estafas ejecutadas a través de pagos electrónicos manipulados.
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Sucesos
Caen estafadores en Maracaibo: El modus operandi de «El rey de los capture falsos»
El sujeto engañaba a locales de comida rápida utilizando comprobantes de pago falsificados para obtener mercancía sin cancelar el monto real
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Con información de noticiascol.com
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