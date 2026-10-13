Caen estafadores en Maracaibo: El modus operandi de «El rey de los capture falsos»

La investigación se inició luego de que el propietario de un local de comida rápida presentara una denuncia formal, reportando pérdidas financieras constantes. Según el relato del comerciante, un cliente realizaba pedidos frecuentes bajo la modalidad de delivery, adjuntando soportes de transferencias bancarias que resultaban ser fraudulentos, una práctica que se venía registrando desde finales de septiembre.

Ante esta situación, los efectivos del Sipez organizaron un operativo de entrega controlada, el cual se puso en marcha una vez que el sospechoso solicitó un nuevo pedido por un monto de 27.500 bolívares.

Operativo y evidencias

La comisión policial se trasladó hasta el barrio San José, situado en el sector Puerto Rico de la parroquia Cacique Mara. En dicho lugar, los oficiales lograron interceptar y neutralizar al individuo en el preciso instante en que esperaba recibir la mercancía solicitada.

Durante la inspección realizada en el sitio, los agentes incautaron dos teléfonos móviles, los cuales habrían sido utilizados para falsificar los comprobantes de pago y coordinar las entregas de los productos.

El detenido fue trasladado a la sede policial y puesto a disposición de las fiscalías correspondientes del Ministerio Público, organismo que dará inicio al proceso judicial pertinente por los delitos señalados.