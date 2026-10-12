Durante la madrugada de este domingo 11 de octubre, la Guardia Costera del Caribe Neerlandés llevó a cabo la intercepción de una embarcación que transportaba de forma irregular a 24 ciudadanos venezolanos hacia la isla de Aruba. Según el reporte oficial, los individuos fueron trasladados al muelle de Savaneta y posteriormente entregados a la Policía de Aruba, organismo que actualmente adelanta las averiguaciones pertinentes sobre este hecho.
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Sucesos
Interceptan lancha con 24 venezolanos que intentaban llegar a Aruba
Las autoridades neerlandesas mantienen estrictos controles ante el incremento de ingresos irregulares desde las costas falconianas
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Con información de noticiascol.com
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