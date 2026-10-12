Interceptan lancha con 24 venezolanos que intentaban llegar a Aruba

Esta información fue difundida inicialmente por el portal Crónicas del Caribe este martes 12. El suceso ocurre apenas un mes después del hallazgo del cuerpo de Maykelson Jesús Serrano Campelo, de 35 años, en aguas arubeñas. Serrano había sido reportado como desaparecido tras zarpar en una lancha rápida desde la península de Paraguaná, en el estado Falcón, una ruta que se ha vuelto recurrente para quienes intentan evadir la crisis nacional.

La cercanía geográfica entre el estado Falcón y las islas de Aruba y Curazao, situadas a 25 y 110 kilómetros respectivamente, ha transformado estos territorios en destinos frecuentes para los migrantes. El proyecto de investigación “Frontera de Venezuela con el Caribe Neerlandés: una herida abierta” ha documentado, hasta agosto de 2025, la cifra de 16 personas fallecidas y 65 desaparecidas en su intento por cruzar el mar.

De acuerdo con estimaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), cerca de 6,98 millones de venezolanos se encuentran en condición de migrantes o refugiados en América Latina. De esta cifra, aproximadamente 11 mil 500 residirían en Aruba, una isla cuya población total es de 108 mil habitantes. Informes de Amnistía Internacional detallan que, entre 2021 y principios de 2024, al menos 1.340 venezolanos fueron detenidos en territorio arubeño por ingreso irregular.

Las autoridades de La Haya, así como los gobiernos locales de Oranjestad y Willemstad, han expresado en diversas ocasiones su preocupación por la presión migratoria que enfrentan estas pequeñas islas. A pesar de que las fronteras aéreas entre Venezuela y Aruba fueron reabiertas tras el doblete sísmico del 24 de junio, los controles marítimos se mantienen reforzados para frenar el tránsito clandestino de personas.