Tragedia en Six Flags: Un fallecido y varios heridos tras accidente en montaña rusa

El incidente tuvo lugar la tarde del lunes 12 de octubre en la famosa atracción conocida como Goliath, la cual fue desalojada de inmediato tras el reporte del siniestro, de acuerdo con la cadena WSB-TV.

Esta montaña rusa, que alcanza una altura de 60 metros y desarrolla velocidades de hasta 112 kilómetros por hora, quedó inmovilizada con varios vagones en la zona más elevada del recorrido.

Empleados del recinto confirmaron a Michele Newell, jefa de la oficina del Canal 2 en el condado de Cobb, el deceso de un visitante y la existencia de cuatro personas heridas.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer el origen del accidente, mientras la policía aún no ha corroborado las versiones de testigos que sugieren que la víctima salió despedida de su asiento durante el trayecto, tal como reseñó Now Georgia.

A través de un comunicado oficial, la administración de Six Flags Over Georgia manifestó su profundo pesar por lo ocurrido: Nuestros pensamientos y más sentido pésame están con la familia, los amigos y los seres queridos del fallecido. También brindamos apoyo a los clientes y miembros del equipo afectados.

Por su parte, el gobierno de la ciudad de Mableton expresó sus condolencias y se encuentra en labores de coordinación con la policía del condado de Cobb y los equipos de seguridad del parque.

La atracción Goliath, operativa desde 2006, es reconocida por su intensidad y velocidad. Este hecho representa al menos la séptima muerte registrada en este parque de Georgia, reavivando el debate sobre los estándares de seguridad en los parques temáticos de Estados Unidos.