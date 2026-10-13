Rescatan a venezolano que iba a ser ejecutado por banda criminal en Brasil

El hecho ocurrió durante la noche del pasado domingo 11 de octubre en la ciudad de Boa Vista, capital del estado de Roraima. Al llegar al lugar, los uniformados localizaron al hombre amarrado de pies y manos a un árbol en una zona boscosa del barrio Treze de Setembro.

Capturado bajo amenazas de muerte

De acuerdo con información reseñada por medios locales, la víctima relató que fue interceptado por cuatro sujetos que lo amenazaron de muerte. Los captores lo señalaban de haber sustraído una bombona de gas y una licuadora, artículos que se encontraban tirados en el suelo cerca de la escena.

Los agentes policiales encontraron al hombre con las extremidades inmovilizadas y un paño rodeando su cuello. Según el testimonio del afectado, sus captores se identificaron como miembros de una facción criminal y tenían previsto ejecutarlo durante la madrugada, tras someterlo a un denominado ‘juicio del crimen’, una práctica de castigo ilegal empleada por organizaciones delictivas.

Intervención policial en Roraima

El rescate se produjo cerca de las 11:55 de la noche, cuando efectivos de la Compañía Independiente de Policía Ambiental realizaban labores de patrullaje y escucharon gritos de auxilio provenientes del área boscosa. Tras ingresar al sitio, los oficiales liberaron a la víctima y la trasladaron a una dependencia policial para que rindiera su declaración formal.

El suceso fue tipificado por las autoridades como tentativa de secuestro y privación ilegítima de libertad vinculada a una organización criminal. Hasta el momento, no se ha reportado la identificación o captura de los responsables del hecho.