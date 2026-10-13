Un ciudadano venezolano de 29 años de edad logró salvar su vida gracias a la oportuna intervención de la Policía Militar de Brasil, quienes lo rescataron momentos antes de que fuera asesinado por un grupo delictivo.
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Rescatan a venezolano que iba a ser ejecutado por banda criminal en Brasil
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