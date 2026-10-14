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Alerta sanitaria: Seis casos de rabia humana detectados en Venezuela este 2026

Salud pública

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Durante el transcurso del año 2026, Venezuela ha contabilizado un total de seis diagnósticos de rabia humana. De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por la doctora e infectóloga Patricia Valenzuela, cinco de estos incidentes se han registrado en el estado Zulia, mientras que el caso restante fue reportado en la entidad de Bolívar.

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En una conversación sostenida con el medio VPVtv, la experta hizo un llamado a la población y a las autoridades para mantener un monitoreo constante ante el incremento de mordeduras sospechosas. Este llamado se mantiene vigente a pesar de que el informe epidemiológico más reciente emitido por el Ministerio de Salud no haya incluido nuevos registros sobre esta patología.

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Valenzuela enfatizó que la rabia es una condición totalmente prevenible, señalando que la vacunación de animales constituye la estrategia más efectiva para interrumpir el ciclo de contagio. La especialista subrayó que la profilaxis posexposición es fundamental para las personas que han sufrido mordeduras, especialmente de perros, animales que representan el origen del 99% de los casos dentro del entorno urbano.

Finalmente, la infectóloga destacó que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se encuentra brindando asistencia técnica y apoyo logístico en el estado Zulia para fortalecer las campañas de inmunización animal en la región.

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