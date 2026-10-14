Durante el transcurso del año 2026, Venezuela ha contabilizado un total de seis diagnósticos de rabia humana. De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por la doctora e infectóloga Patricia Valenzuela, cinco de estos incidentes se han registrado en el estado Zulia, mientras que el caso restante fue reportado en la entidad de Bolívar.
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Alerta sanitaria: Seis casos de rabia humana detectados en Venezuela este 2026
Salud pública
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Con información de noticiascol.com
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