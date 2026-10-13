Una joven venezolana de 23 años se encuentra en estado delicado tras ser víctima de un ataque armado en la ciudad de Dallas, Texas. El incidente, que pudo haber terminado en tragedia, ocurrió el pasado 12 de octubre cuando la mujer, identificada como Yirmar Martínez, fue alcanzada por dos proyectiles mientras cumplía con su jornada laboral.
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Sucesos
Venezolana sobrevive a brutal ataque armado mientras trabajaba en Texas
Familia exige justicia tras el violento ataque contra la joven repartidora
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Con información de noticiascol.com
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