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Venezolana sobrevive a brutal ataque armado mientras trabajaba en Texas

Familia exige justicia tras el violento ataque contra la joven repartidora

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Una joven venezolana de 23 años se encuentra en estado delicado tras ser víctima de un ataque armado en la ciudad de Dallas, Texas. El incidente, que pudo haber terminado en tragedia, ocurrió el pasado 12 de octubre cuando la mujer, identificada como Yirmar Martínez, fue alcanzada por dos proyectiles mientras cumplía con su jornada laboral.

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De acuerdo con reportes preliminares, uno de los disparos impactó en la espalda de la víctima, mientras que el segundo proyectil le rozó la cabeza. Martínez, quien es oriunda de Caracas y madre de un niño de cinco años, se encontraba entregando un paquete de Amazon Flex en una propiedad ubicada en una zona semirural cuando fue sorprendida por el agresor.

Karina Martínez, madre de la afectada, relató en medio de la conmoción que recibió una llamada telefónica que le notificó sobre el suceso, dejándola en estado de shock. Según la información recabada, el atacante abrió fuego contra la joven sin mediar palabra ni motivo aparente al verla dentro de su propiedad.

Tras el ataque, la joven fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario local para recibir atención médica especializada. Actualmente, la familia de la víctima, quien se encuentra en Estados Unidos bajo el estatus de solicitante de asilo, exige a las autoridades locales que se realice una investigación profunda para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia.

Como parte del proceso de recolección de evidencias, las autoridades policiales han retenido el vehículo de la venezolana para realizar las pericias correspondientes sobre los impactos de bala recibidos durante el ataque.

Con información de noticiascol.com

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