El Ministerio del Interior de Perú informó sobre la captura de seis ciudadanos venezolanos, quienes estarían vinculados a una red delictiva dedicada a la extorsión de empresas de transporte público en la ciudad de Lima.
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Sucesos
Golpe al Tren de Aragua: Desarticulan banda que extorsionaba transportistas en Lima
Golpe al crimen organizado
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