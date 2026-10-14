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Golpe al Tren de Aragua: Desarticulan banda que extorsionaba transportistas en Lima

Golpe al crimen organizado

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El Ministerio del Interior de Perú informó sobre la captura de seis ciudadanos venezolanos, quienes estarían vinculados a una red delictiva dedicada a la extorsión de empresas de transporte público en la ciudad de Lima.

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Efectivos de la Policía Nacional llevaron a cabo el procedimiento en el distrito de Puente Piedra, ubicado al norte de la capital peruana. Según los reportes oficiales, los aprehendidos, cuyas edades oscilan entre los 23 y 32 años, integran la facción criminal denominada Los Remanentes del Tren de Aragua.

Entre los detenidos destaca Iam Gael León Díaz, de 28 años, señalado por los cuerpos de seguridad como el cabecilla de esta estructura delictiva.

Durante la intervención, los funcionarios policiales lograron el decomiso de un fusil, una subametralladora Uzi, una granada de fragmentación, tres cargadores y 85 municiones de calibre 9 milímetros. Asimismo, se incautaron seis dispositivos móviles, un vehículo, cuatro motocicletas, placas de rodaje y uniformes que simulaban ser de empresas de construcción y servicios.

Uno de los hallazgos más relevantes en los inmuebles allanados fue una libreta con registros detallados sobre el cobro de cuotas extorsivas a diversas compañías de transporte, según detalló el Ministerio del Interior.

El sector del transporte urbano en Lima ha sido blanco constante de estas organizaciones criminales, las cuales emplean amenazas de muerte para amedrentar a los trabajadores. Esta situación ha derivado en un incremento alarmante de asesinatos de conductores y ataques directos contra las unidades de transporte en los últimos dos años.

Con información de noticiascol.com

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