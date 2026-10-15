Un lamentable accidente de tránsito se registró en la vía Panamericana, ubicada en el departamento del Cauca, Colombia, dejando un saldo de cuatro personas fallecidas y 56 ciudadanos heridos. El siniestro ocurrió cuando el conductor de una unidad de transporte público perdió el control del vehículo tras intentar maniobrar para evadir un presunto asalto.
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Sucesos
Tragedia en la vía Panamericana: Intento de asalto a autobús deja cuatro fallecidos y 56 heridos
El vehículo volcó tras ser interceptado por delincuentes que dispararon contra la unidad en pleno trayecto
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Con información de noticiascol.com
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