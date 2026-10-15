Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos

Tragedia en la vía Panamericana: Intento de asalto a autobús deja cuatro fallecidos y 56 heridos

El vehículo volcó tras ser interceptado por delincuentes que dispararon contra la unidad en pleno trayecto

|2 min|

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Un lamentable accidente de tránsito se registró en la vía Panamericana, ubicada en el departamento del Cauca, Colombia, dejando un saldo de cuatro personas fallecidas y 56 ciudadanos heridos. El siniestro ocurrió cuando el conductor de una unidad de transporte público perdió el control del vehículo tras intentar maniobrar para evadir un presunto asalto.

Lee también
Detenida mujer vinculada al secuestro y asesinato de un adolescente venezolano en Chile

Según los reportes preliminares, el autobús fue interceptado por cuatro individuos armados que pretendían despojar a los pasajeros de sus pertenencias. Se presume que, ante la negativa del conductor de detenerse, los delincuentes accionaron sus armas de fuego contra la unidad, provocando que el chofer perdiera el dominio del volante y el vehículo terminara volcado sobre la calzada.

Víctimas del siniestro

Entre las personas que perdieron la vida se encuentran dos mujeres, un hombre y un menor de edad. Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de los fallecidos ni el estado clínico detallado de los 56 lesionados, quienes fueron trasladados a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica urgente.

Los organismos de seguridad de la zona han desplegado operativos especiales en el corredor vial para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables del ataque armado. Mientras tanto, se mantienen las labores de auxilio y el levantamiento de las evidencias en el lugar del suceso para determinar las responsabilidades penales correspondientes por este acto de violencia que enluta a varias familias.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

SucesosAccidente VialColombiaSeguridad Pública

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.