Tragedia en la vía Panamericana: Intento de asalto a autobús deja cuatro fallecidos y 56 heridos

Según los reportes preliminares, el autobús fue interceptado por cuatro individuos armados que pretendían despojar a los pasajeros de sus pertenencias. Se presume que, ante la negativa del conductor de detenerse, los delincuentes accionaron sus armas de fuego contra la unidad, provocando que el chofer perdiera el dominio del volante y el vehículo terminara volcado sobre la calzada.

Víctimas del siniestro

Entre las personas que perdieron la vida se encuentran dos mujeres, un hombre y un menor de edad. Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de los fallecidos ni el estado clínico detallado de los 56 lesionados, quienes fueron trasladados a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica urgente.

Los organismos de seguridad de la zona han desplegado operativos especiales en el corredor vial para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables del ataque armado. Mientras tanto, se mantienen las labores de auxilio y el levantamiento de las evidencias en el lugar del suceso para determinar las responsabilidades penales correspondientes por este acto de violencia que enluta a varias familias.