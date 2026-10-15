Una mujer de 30 años, identificada como Francisca Ortiz Pérez, fue aprehendida por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile debido a su presunta responsabilidad en el secuestro y posterior asesinato de un adolescente venezolano, suceso registrado a finales del mes de septiembre.
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Sucesos
Detenida mujer vinculada al secuestro y asesinato de un adolescente venezolano en Chile
Autoridades chilenas avanzan en la investigación del caso que conmocionó a la comunidad migrante
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