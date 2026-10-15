Detenida mujer vinculada al secuestro y asesinato de un adolescente venezolano en Chile

De acuerdo con reportes de medios locales, la Brigada de Homicidios Metropolitana mantenía un seguimiento constante sobre la sospechosa desde que se tuvo conocimiento del hecho delictivo.

Detalles del crimen en Puente Alto

La imputada es señalada por su participación directa en el rapto de un menor de 16 años, quien fue interceptado junto a otro joven de 19 años mientras se encontraban en una reunión social en la comuna de Puente Alto. Según las investigaciones, ambos fueron sometidos por sujetos desconocidos, quienes los amarraron y obligaron a abordar un vehículo bajo amenazas.

Las víctimas fueron trasladadas hasta una zona despoblada en el sector de Buin. En dicho lugar, los captores forzaron a los jóvenes a descender del automóvil y correr por el terreno abierto. Fue en ese instante cuando los agresores dispararon en al menos tres oportunidades contra el adolescente de 16 años, quien falleció en el sitio a causa de las heridas. El segundo joven logró sobrevivir al ataque.

Investigación en curso

Tras el hallazgo del cuerpo, la Brigada de Homicidios Metropolitana inició las labores de campo para reconstruir los hechos y determinar la identidad de los involucrados. El subprefecto Walt Dapremont, jefe subrogante de la unidad, informó que en la escena se recolectó evidencia balística y hematológica, además de analizar grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios de testigos clave.

La captura de Ortiz Pérez se concretó este miércoles cerca de las 6:00 de la tarde. Las autoridades manejan como principal hipótesis del crimen una posible deuda vinculada al tráfico de sustancias ilícitas. Se espera que la detenida sea presentada ante un tribunal para su control de detención durante la mañana de este jueves, mientras se mantiene activa la búsqueda de un segundo implicado en el caso. Hasta el momento, la identidad del menor fallecido no ha sido revelada por los organismos oficiales.