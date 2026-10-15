Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos

Tragedia en la ARC: Fallece docente y ocho estudiantes resultan heridos en accidente vial

Siniestro en la Autopista Regional del Centro

|2 min|
Imagen de la noticia: Tragedia en la ARC: Fallece docente y ocho estudiantes resultan heridos en accidente vial

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Una tragedia enlutó a la comunidad educativa este jueves 15 de octubre, cuando una docente identificada como Denis Ostos perdió la vida tras un fuerte accidente de tránsito. El suceso ocurrió en el kilómetro 61 de la Autopista Regional del Centro (ARC), a la altura de La Victoria, estado Aragua.

Lee también
Sismo de magnitud 3.3 sacude las costas del estado Sucre

La unidad de transporte involucrada trasladaba a un grupo de estudiantes y personal docente de la escuela Manantial de Quiragua, situada en el municipio Bejuma del estado Carabobo. El contingente se movilizaba hacia la ciudad de Caracas con el propósito de asistir a la Expo Feria Estudiantil que se llevaría a cabo en La Carlota.

Tras el impacto, los ocho alumnos que resultaron lesionados fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial ubicado en Las Tejerías para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, los organismos de seguridad no han emitido un parte oficial sobre la gravedad de las heridas o la evolución clínica de los jóvenes afectados.

Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos a la división de Tránsito, se presentaron en el sitio para realizar las labores de levantamiento y las investigaciones pertinentes. Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes ofrezcan detalles sobre las causas que originaron este lamentable siniestro vial.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

SucesosAccidente VialAraguaEducación

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.