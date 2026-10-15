Tragedia en la ARC: Fallece docente y ocho estudiantes resultan heridos en accidente vial

La unidad de transporte involucrada trasladaba a un grupo de estudiantes y personal docente de la escuela Manantial de Quiragua, situada en el municipio Bejuma del estado Carabobo. El contingente se movilizaba hacia la ciudad de Caracas con el propósito de asistir a la Expo Feria Estudiantil que se llevaría a cabo en La Carlota.

Tras el impacto, los ocho alumnos que resultaron lesionados fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial ubicado en Las Tejerías para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, los organismos de seguridad no han emitido un parte oficial sobre la gravedad de las heridas o la evolución clínica de los jóvenes afectados.

Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos a la división de Tránsito, se presentaron en el sitio para realizar las labores de levantamiento y las investigaciones pertinentes. Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes ofrezcan detalles sobre las causas que originaron este lamentable siniestro vial.