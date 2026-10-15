Una tragedia enlutó a la comunidad educativa este jueves 15 de octubre, cuando una docente identificada como Denis Ostos perdió la vida tras un fuerte accidente de tránsito. El suceso ocurrió en el kilómetro 61 de la Autopista Regional del Centro (ARC), a la altura de La Victoria, estado Aragua.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos
Tragedia en la ARC: Fallece docente y ocho estudiantes resultan heridos en accidente vial
Siniestro en la Autopista Regional del Centro
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...