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Detenciones y protestas tras nuevos casos de intoxicación en escuela de Trujillo

Situación en Trujillo

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Habitantes de la parroquia 3 de Febrero, en el municipio La Ceiba del estado Trujillo, mantienen una situación de tensión tras reportarse nuevos casos de intoxicación que afectaron a alumnos y personal docente de la Unidad Educativa Fabricio Ojeda.

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Ante la falta de respuestas sobre el origen de estos malestares, un grupo de representantes decidió cerrar el acceso al plantel como medida de presión para exigir una investigación técnica y transparente. Los familiares insisten en la necesidad de aplicar protocolos de evaluación que determinen las causas de los incidentes sanitarios y garanticen la asistencia médica a los afectados.

La situación se agravó la noche del miércoles. El Comité Oswaldo Arenas por los Derechos Humanos denunció a través de su cuenta en la red social X la detención de varios representantes que participaban en las protestas por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Hasta el momento, la comunidad educativa continúa a la espera de respuestas institucionales sobre el origen de los malestares y medidas concretas para salvaguardar la integridad de los estudiantes. Los familiares reiteran su llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos y se brinde atención oportuna a quienes han presentado síntomas.

Con información de noticiascol.com

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