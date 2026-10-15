Habitantes de la parroquia 3 de Febrero, en el municipio La Ceiba del estado Trujillo, mantienen una situación de tensión tras reportarse nuevos casos de intoxicación que afectaron a alumnos y personal docente de la Unidad Educativa Fabricio Ojeda.
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Detenciones y protestas tras nuevos casos de intoxicación en escuela de Trujillo
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