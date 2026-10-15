Detenciones y protestas tras nuevos casos de intoxicación en escuela de Trujillo

Ante la falta de respuestas sobre el origen de estos malestares, un grupo de representantes decidió cerrar el acceso al plantel como medida de presión para exigir una investigación técnica y transparente. Los familiares insisten en la necesidad de aplicar protocolos de evaluación que determinen las causas de los incidentes sanitarios y garanticen la asistencia médica a los afectados.

La situación se agravó la noche del miércoles. El Comité Oswaldo Arenas por los Derechos Humanos denunció a través de su cuenta en la red social X la detención de varios representantes que participaban en las protestas por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Hasta el momento, la comunidad educativa continúa a la espera de respuestas institucionales sobre el origen de los malestares y medidas concretas para salvaguardar la integridad de los estudiantes. Los familiares reiteran su llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos y se brinde atención oportuna a quienes han presentado síntomas.