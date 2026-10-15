Durante la tarde de este jueves, el sistema judicial de Chile dictaminó una pena de 20 años de presidio para Maickel David Villegas Rodríguez, tras ser hallado responsable como autor material del secuestro y posterior asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno.
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Sucesos
Justicia chilena dicta 20 años de cárcel a implicado en el asesinato de Ronald Ojeda
Sentencia histórica en Chile
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Con información de noticiascol.com
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