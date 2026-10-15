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Justicia chilena dicta 20 años de cárcel a implicado en el asesinato de Ronald Ojeda

Sentencia histórica en Chile

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Imagen de la noticia: Justicia chilena dicta 20 años de cárcel a implicado en el asesinato de Ronald Ojeda

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Durante la tarde de este jueves, el sistema judicial de Chile dictaminó una pena de 20 años de presidio para Maickel David Villegas Rodríguez, tras ser hallado responsable como autor material del secuestro y posterior asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno.

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Villegas se convierte en el primer individuo extraditado y procesado en un juicio oral por este violento suceso, registrado en febrero de 2024. Tras ser declarado culpable, el tribunal le impuso la condena de presidio mayor en su grado máximo.

La instancia judicial describió el episodio como un acto de una severidad que supera ampliamente la de un rapto convencional. Según la resolución, la víctima fue sustraída de su residencia en horas de la madrugada, ante la presencia de su esposa y su hijo de seis años, por sujetos armados que se hicieron pasar por funcionarios policiales. Es importante recordar que Ojeda contaba con estatus de refugiado en territorio chileno, por lo que el Estado tenía el deber de garantizar su seguridad.

El exmilitar permaneció en cautiverio, maniatado y bajo agresiones físicas, falleciendo tras un procedimiento descrito como lento y despiadado: fue suspendido de sus extremidades superiores sin apoyo, hasta provocar el agotamiento progresivo de su capacidad respiratoria. Aunque la sentencia cataloga el hecho como un tormento, el tribunal aclaró que esto no modifica la figura penal bajo la cual fue procesado. El crimen se ejecutó a partir del 21 de febrero de 2024 en la comuna de Independencia y otras zonas de la Región Metropolitana.

La defensa buscará anular el fallo

Una vez finalizada la lectura de la sentencia, la abogada defensora de Maickel Villegas, María José Opazo, informó que procederán a interponer un recurso de nulidad. La jurista afirmó que realizarán esta acción dentro de los lapsos establecidos por la ley.

Con información de noticiascol.com

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