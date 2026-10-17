El cuerpo de José Ángel Villasmil, un joven de 23 años natural de La Cañada, estado Zulia, fue hallado sin vida en el río Buffalo Bayou en la ciudad de Houston, Texas, tras varios días de búsqueda. El hallazgo ocurrió luego de que residentes de la zona avistaran los restos en el cauce y notificaran a los organismos de seguridad.
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Hallan sin vida a joven zuliano en río de Houston tras días desaparecido
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