Hallan sin vida a joven zuliano en río de Houston tras días desaparecido

Villasmil había sido reportado como desaparecido tras celebrar su cumpleaños el pasado domingo 11 de octubre. Según los reportes, su pareja sentimental acudió al lugar del suceso y realizó la identificación preliminar del cadáver. Durante las labores de inspección en el área, los agentes también localizaron la camioneta en la que se desplazaba el joven, la cual se encontraba accidentada.

En relación con los hechos, allegados al fallecido han mencionado versiones no confirmadas oficialmente, en las que señalaban que el joven habría expresado sentirse perseguido por las autoridades antes de perder contacto con sus familiares. Asimismo, se difundieron testimonios sobre una videollamada en la que se le observó corriendo bajo un puente, detalles que forman parte de las averiguaciones en curso.

Por el momento, las autoridades locales mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. El caso permanece bajo reserva a la espera de los informes del médico forense, instancia que determinará con precisión la causa de la muerte.