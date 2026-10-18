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Cicpc detuvo a dos hombres por robo de vehículos en el municipio Francisco de Miranda

Sucesos en Guárico

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Funcionarios de la Delegación Municipal Calabozo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron la captura de dos sujetos implicados en una red delictiva dedicada al robo de vehículos en el estado Guárico. El procedimiento se ejecutó en el sector Ricardo Montilla, perteneciente al municipio Francisco de Miranda, luego de que los investigadores realizaran labores de campo y análisis técnicos para dar con el paradero de los sospechosos.

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Los detenidos fueron identificados como Dennys Joel Aranguren Aranguren, de 29 años, quien poseía registros y requerimientos judiciales previos, y Jesús Alberto Acevedo Pérez, de 27 años. Según las investigaciones, los individuos operaban interceptando a conductores en zonas específicas, donde utilizaban armas de fuego y amenazas de muerte para someterlos, despojarlos de sus unidades y posteriormente comercializarlas de forma ilícita.

Tras la aprehensión, el caso fue puesto a la orden de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de la circunscripción judicial del estado Guárico, organismo que continuará con las diligencias legales correspondientes.

Con información de noticiascol.com

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