Cicpc detuvo a dos hombres por robo de vehículos en el municipio Francisco de Miranda

Funcionarios de la Delegación Municipal Calabozo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron la captura de dos sujetos implicados en una red delictiva dedicada al robo de vehículos en el estado Guárico. El procedimiento se ejecutó en el sector Ricardo Montilla, perteneciente al municipio Francisco de Miranda, luego de que los investigadores realizaran labores de campo y análisis técnicos para dar con el paradero de los sospechosos.