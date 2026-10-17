Abatido hombre solicitado por homicidio tras enfrentarse al Cicpc en Barinas

Según informó el director nacional del Cicpc, Douglas Rico, comisiones de la Delegación Municipal Socopó realizaban labores de campo cuando avistaron al sujeto. Al notar la presencia policial, Manzano Rangel desenfundó un arma de fuego y se resistió a su captura, lo que derivó en un intercambio de disparos donde resultó gravemente herido.

A pesar de ser trasladado a un centro de salud cercano, el joven falleció a los pocos minutos de su ingreso. Tras las investigaciones, las autoridades determinaron que el fallecido presentaba una solicitud activa por el Juzgado 22 de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, imputado por el delito de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía por motivos fútiles.

En el sitio del suceso, los funcionarios incautaron una pistola junto a un cargador con municiones calibre 32. El procedimiento quedó a disposición de la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, ente encargado de continuar con las investigaciones correspondientes.