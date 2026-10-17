Un hombre de 22 años, identificado como Daniel Alexandro Manzano Rangel, falleció tras un enfrentamiento con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el estado Barinas. El hecho ocurrió en la avenida Sexta del barrio La Herrereña, en la parroquia Ciudad Bolivia del municipio Pedraza.
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Abatido hombre solicitado por homicidio tras enfrentarse al Cicpc en Barinas
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