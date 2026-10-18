Cinco personas, entre ellas dos ciudadanos venezolanos, fueron privadas de libertad tras ser señaladas por el secuestro y extorsión de dos jóvenes de 21 años en Chile. El hecho, ocurrido el pasado 8 de octubre, comenzó en la localidad de Renca cuando las víctimas fueron interceptadas bajo el pretexto de concretar un negocio.
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Dictan prisión preventiva a dos venezolanos por secuestro extorsivo en Chile
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