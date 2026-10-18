Dictan prisión preventiva a dos venezolanos por secuestro extorsivo en Chile

De acuerdo con el fiscal Milibor Bugueño, de la Fiscalía ECOH, los afectados fueron sometidos con armas de fuego y cuchillos, para luego ser trasladados a un domicilio en la comuna de Puente Alto. Durante el cautiverio, los captores exigieron diversas sumas de dinero a los familiares de los jóvenes a cambio de su liberación.

Las víctimas fueron rescatadas en Puente Alto gracias a una denuncia anónima realizada al programa Denuncia Seguro, lo que permitió a las autoridades policiales intervenir el inmueble y detener a los implicados en flagrancia. El grupo, compuesto por dos venezolanos, dos colombianos y una mujer chilena, fue formalizado por el tribunal correspondiente.

El tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días para esclarecer los detalles de este caso de secuestro extorsivo.