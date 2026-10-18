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Dictan prisión preventiva a dos venezolanos por secuestro extorsivo en Chile

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Cinco personas, entre ellas dos ciudadanos venezolanos, fueron privadas de libertad tras ser señaladas por el secuestro y extorsión de dos jóvenes de 21 años en Chile. El hecho, ocurrido el pasado 8 de octubre, comenzó en la localidad de Renca cuando las víctimas fueron interceptadas bajo el pretexto de concretar un negocio.

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De acuerdo con el fiscal Milibor Bugueño, de la Fiscalía ECOH, los afectados fueron sometidos con armas de fuego y cuchillos, para luego ser trasladados a un domicilio en la comuna de Puente Alto. Durante el cautiverio, los captores exigieron diversas sumas de dinero a los familiares de los jóvenes a cambio de su liberación.

Las víctimas fueron rescatadas en Puente Alto gracias a una denuncia anónima realizada al programa Denuncia Seguro, lo que permitió a las autoridades policiales intervenir el inmueble y detener a los implicados en flagrancia. El grupo, compuesto por dos venezolanos, dos colombianos y una mujer chilena, fue formalizado por el tribunal correspondiente.

El tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días para esclarecer los detalles de este caso de secuestro extorsivo.

Con información de noticiascol.com

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