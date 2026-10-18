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Ocho seguidores del Deportivo Táchira resultaron heridos tras ataque armado en Cojedes

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Un ocho seguidores del Deportivo Táchira heridos fue el saldo de un ataque armado registrado la noche de este sábado en la carretera nacional, a la altura del municipio Tinaquillo, en el estado Cojedes. Los afectados regresaban a su entidad de origen tras asistir al encuentro deportivo entre el equipo aurinegro y el Carabobo FC en el estadio Misael Delgado de Valencia.

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Según los reportes, el ataque armado contra la unidad de transporte, un expreso de doble piso perteneciente a la empresa Expresos Occidente, fue perpetrado por sujetos armados aún sin identificar. Ante la ráfaga de disparos, el conductor del vehículo mantuvo la marcha hasta alcanzar las instalaciones del peaje de Taguanes, donde pudo resguardar a los pasajeros y solicitar auxilio.

En el lugar, personal paramédico brindó atención a los lesionados por impactos de proyectiles y objetos contundentes. Los ciudadanos identificados son Wilker Moreno, Yandel Puertas, Jhonatan Briseño, Franco Sanabria, Anthony Contreras, Alejandro Area, Ángel Gutiérrez y Omar Moro. Tres de ellos requirieron ser trasladados al Hospital Joaquina de Rotondaro de Tinaquillo para recibir atención médica especializada.

Tras el suceso, comisiones de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se desplegaron en la zona para iniciar las averiguaciones correspondientes y determinar la identidad de los responsables.

Con información de noticiascol.com

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