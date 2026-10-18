Un ocho seguidores del Deportivo Táchira heridos fue el saldo de un ataque armado registrado la noche de este sábado en la carretera nacional, a la altura del municipio Tinaquillo, en el estado Cojedes. Los afectados regresaban a su entidad de origen tras asistir al encuentro deportivo entre el equipo aurinegro y el Carabobo FC en el estadio Misael Delgado de Valencia.
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Ocho seguidores del Deportivo Táchira resultaron heridos tras ataque armado en Cojedes
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