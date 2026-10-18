Hallan sin vida a niño de nueve años en zona boscosa de Miranda

La víctima fue identificada como Maikel Manuel Hurtado Ibarra, estudiante de la Unidad Educativa Estadal Francisco de Miranda. Según versiones extraoficiales, el cuerpo presentaba heridas causadas por un objeto punzocortante en el cuello, además de signos de golpes y excoriaciones.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizaron el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a la morgue de Ocumare del Tuy para practicar los exámenes forenses correspondientes. El Cicpc mantiene las investigaciones abiertas para esclarecer las circunstancias del suceso.

Ante este hecho, el gobernador del estado Miranda, Elio Serrano, se pronunció a través de sus redes sociales. En un comunicado, el mandatario regional manifestó su rechazo ante lo que calificó como un atroz infanticidio. Asimismo, el Ejecutivo regional aseguró que se han articulado las acciones necesarias junto a los órganos de justicia para garantizar que el caso sea investigado con rigor y evitar la impunidad.