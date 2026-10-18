El cuerpo sin vida de un niño de nueve años fue localizado en una zona boscosa de la carretera nacional Petare-Santa Lucía del Tuy, específicamente en las cercanías del sector Turgua, municipio Paz Castillo del estado Miranda. El hallazgo fue reportado por parceleros de la zona, quienes notificaron a las autoridades sobre la presencia del cadáver.
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Hallan sin vida a niño de nueve años en zona boscosa de Miranda
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