Un hombre identificado como Wilmer Enrique Durán Durán, de 30 años, fue detenido por funcionarios del Cuerpo de la Policía Bolivariana del estado Zulia (CPBEZ) en el municipio Mara, tras ser denunciado por presuntos abusos contra su sobrina de 8 años de edad.
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Sucesos
Detenido hombre en Mara por presunto abuso contra su sobrina de 8 años
Sucesos en el estado Zulia
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