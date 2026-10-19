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Detenido hombre en Mara por presunto abuso contra su sobrina de 8 años

Sucesos en el estado Zulia

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Imagen de la noticia: Detenido hombre en Mara por presunto abuso contra su sobrina de 8 años

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Un hombre identificado como Wilmer Enrique Durán Durán, de 30 años, fue detenido por funcionarios del Cuerpo de la Policía Bolivariana del estado Zulia (CPBEZ) en el municipio Mara, tras ser denunciado por presuntos abusos contra su sobrina de 8 años de edad.

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El procedimiento se llevó a cabo en la parroquia La Sierrita. Según la información oficial, el sujeto fue señalado de presuntamente cometer actos lascivos en contra de la pequeña mientras esta dormía en su habitación. La situación fue descubierta cuando la niña despertó a su tía y cuidadora durante la madrugada para relatar lo ocurrido.

Tras el reporte, la menor fue trasladada a la Clínica Popular Cuatro Bocas para recibir atención médica y ser evaluada. Los efectivos policiales fueron notificados de que el sospechoso se encontraba en las adyacencias del centro de salud, aparentemente monitoreando la reacción de la familia ante la denuncia. Al ser ubicado en las afueras del recinto, los oficiales procedieron con su captura inmediata.

El detenido fue trasladado bajo custodia a la sede policial y puesto a disposición de las autoridades judiciales, quedando a la orden de la Fiscalía Auxiliar 35 del Ministerio Público con competencia especial en materia de menores, despacho que continuará con las investigaciones pertinentes sobre el caso.

Con información de noticiascol.com

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