Un funcionario activo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue capturado este lunes 19 de octubre en Valencia, estado Carabobo, tras protagonizar un intento de robo a mano armada con toma de rehenes en un establecimiento comercial ubicado en la avenida Bolívar Norte.
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Sucesos
Detenido oficial de la PNB tras intento de robo y toma de rehenes en Valencia
Sucesos en Carabobo
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