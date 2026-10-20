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Detenido oficial de la PNB tras intento de robo y toma de rehenes en Valencia

Sucesos en Carabobo

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Un funcionario activo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue capturado este lunes 19 de octubre en Valencia, estado Carabobo, tras protagonizar un intento de robo a mano armada con toma de rehenes en un establecimiento comercial ubicado en la avenida Bolívar Norte.

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El suceso ocurrió en la tienda de ropa y accesorios «MG Socks La Parada del Flow», donde el implicado ingresó para someter al propietario tras una transacción previa de joyas de oro. La alerta emitida por un familiar de la víctima permitió el despliegue inmediato de comisiones del Servicio de Investigación Penal de la Policía de Carabobo (Sipec), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

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Durante el procedimiento, el sospechoso intentó evadir el cerco policial utilizando a una persona como rehén, pero finalmente se entregó a las autoridades. El detenido fue identificado como Yonaikel Sevilla, de 32 años, quien se desempeña como Oficial Jefe en la División de Investigación Penal (DIP) de la PNB en el estado Yaracuy. Tras su aprehensión, Sevilla quedó en custodia del organismo de inteligencia militar.

En el lugar de los hechos, las autoridades incautaron el arma de fuego utilizada en el delito, así como un vehículo modelo Arauca y una motocicleta. Un segundo sujeto, presuntamente vinculado al caso, permanece bajo interrogatorio para esclarecer su grado de responsabilidad en el evento.

Con información de noticiascol.com

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