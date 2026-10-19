Investigan presunta omisión de socorro tras muerte de adulto mayor en transporte público de los Altos Mirandinos

Según los testimonios de los pasajeros, el hombre comenzó a sentirse mal durante el recorrido. A pesar de las advertencias y solicitudes de auxilio por parte de quienes compartían la unidad, el chofer habría decidido continuar con su ruta habitual, sin detenerse para buscar asistencia médica inmediata y siguiendo con la captación de nuevos pasajeros.

Cuando la unidad llegó finalmente a un centro médico, el ciudadano ya no presentaba signos vitales. Ante esta situación, la comunidad ha solicitado a las autoridades competentes que inicien una investigación sobre la actuación del conductor ante la gravedad de lo ocurrido.