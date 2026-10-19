Un adulto mayor falleció mientras viajaba en una unidad de transporte público que cubría la ruta El Trigo-El Retén-El Panadero, en los Altos Mirandinos. El hecho ha generado indignación entre los usuarios del servicio, quienes han señalado al conductor por una presunta omisión de socorro.
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Sucesos
Investigan presunta omisión de socorro tras muerte de adulto mayor en transporte público de los Altos Mirandinos
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Con información de noticiascol.com
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