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Condenan a cadena perpetua a venezolano en Chile por el femicidio de su esposa en Talca

Justicia en Chile

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El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca, en Chile, dictó una sentencia de presidio perpetuo calificado contra Humberto Alejandro Pernía Rodríguez, un ciudadano venezolano declarado culpable por el femicidio de su esposa, Daymari Toledo.

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El crimen ocurrió el 30 de agosto de 2025 en un local comercial del centro comercial Las Brisas, donde la víctima, de 42 años, trabajaba. Según las investigaciones, el agresor, quien se negaba a aceptar la separación, atacó a la mujer con 27 puñaladas.

Cadena perpetua para venezolano por el asesinato de su esposa: la apuñaló 27 veces

Durante el proceso judicial, el fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente, destacó que el hecho ocurrió mientras la víctima intentaba rehacer su vida junto a sus hijos. El condenado, que cumplía prisión preventiva desde el año pasado, participó en la audiencia de manera telemática.

La sentencia, considerada la máxima sanción en el sistema penal chileno, contempla el descuento del tiempo que el hombre pasó en prisión preventiva. Una vez firme la condena, será notificada al Servicio Nacional de Migraciones para los efectos legales y administrativos correspondientes.

Con información de noticiascol.com

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