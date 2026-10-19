El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca, en Chile, dictó una sentencia de presidio perpetuo calificado contra Humberto Alejandro Pernía Rodríguez, un ciudadano venezolano declarado culpable por el femicidio de su esposa, Daymari Toledo.
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Sucesos
Condenan a cadena perpetua a venezolano en Chile por el femicidio de su esposa en Talca
Justicia en Chile
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