Condenan a cadena perpetua a venezolano en Chile por el femicidio de su esposa en Talca

El crimen ocurrió el 30 de agosto de 2025 en un local comercial del centro comercial Las Brisas, donde la víctima, de 42 años, trabajaba. Según las investigaciones, el agresor, quien se negaba a aceptar la separación, atacó a la mujer con 27 puñaladas.

Durante el proceso judicial, el fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente, destacó que el hecho ocurrió mientras la víctima intentaba rehacer su vida junto a sus hijos. El condenado, que cumplía prisión preventiva desde el año pasado, participó en la audiencia de manera telemática.

La sentencia, considerada la máxima sanción en el sistema penal chileno, contempla el descuento del tiempo que el hombre pasó en prisión preventiva. Una vez firme la condena, será notificada al Servicio Nacional de Migraciones para los efectos legales y administrativos correspondientes.