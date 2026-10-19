Cicpc detiene a dos hombres por robo de vehículos en Calabozo

Las investigaciones de campo permitieron ubicar a los sujetos en el sector Ricardo Montilla, parroquia Calabozo del municipio Francisco de Miranda. Según el reporte oficial, el modus operandi de los detenidos consistía en interceptar a sus víctimas, a quienes amedrentaban con armas de fuego para despojarlas de sus vehículos con fines de lucro.

Durante el operativo, los funcionarios incautaron un revólver calibre 38 con dos municiones, dos capuchas, una tijera para corte de metal, un bisturí y dos teléfonos celulares. El procedimiento y las evidencias quedaron a la orden de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público del estado Guárico para continuar con las actuaciones legales correspondientes por los delitos de robo de vehículos y lesiones.