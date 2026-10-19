Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal Calabozo, lograron la captura de dos hombres señalados por su participación en diversos robos violentos en el estado Guárico. Los detenidos fueron identificados como Dennys Joel Aranguren Aranguren, de 29 años, quien presentaba registros previos, y Jesús Alberto Acevedo Pérez, de 27 años.
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Sucesos
Cicpc detiene a dos hombres por robo de vehículos en Calabozo
Procedimiento policial en Guárico
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