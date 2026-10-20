La noche de este martes 20 de octubre, un rayo impactó las inmediaciones de una estación de flujo de Pdvsa, situada en el sector Corito de Cabimas, a la altura de la carretera “L”. El fenómeno natural fue atraído por el sistema de pararrayos de la instalación, lo que derivó en el incendio del venteo de gas.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos
Cabimas: Rayo impactó estación flujo de de Pdvsa y causó incendio en venteo de gas
Sucesos en la Costa Oriental
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de El Regional del Zulia
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...