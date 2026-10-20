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Cabimas: Rayo impactó estación flujo de de Pdvsa y causó incendio en venteo de gas

Sucesos en la Costa Oriental

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La noche de este martes 20 de octubre, un rayo impactó las inmediaciones de una estación de flujo de Pdvsa, situada en el sector Corito de Cabimas, a la altura de la carretera “L”. El fenómeno natural fue atraído por el sistema de pararrayos de la instalación, lo que derivó en el incendio del venteo de gas.

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RAYO EN CABIMAS 1

El incidente ocurrió aproximadamente a las 8:00 p.m. y afectó la estructura diseñada para liberar de manera segura el gas proveniente de los tanques de almacenamiento, los cuales reciben la producción de pozos en proceso de reactivación. Efectivos del Cuerpo de Bomberos del municipio Cabimas, bajo la dirección del primer comandante, General Mufid Houmeidan, acudieron al lugar para atender la contingencia.

La rápida intervención de los funcionarios permitió sofocar las llamas en poco tiempo, evitando riesgos para la infraestructura y las comunidades cercanas. El General Mufid Houmeidan confirmó que el evento fue plenamente controlado, reportando saldo blanco sin personas lesionadas ni daños materiales que lamentar. Tras las labores de verificación, la normalidad regresó al sector.

RAYO EN CABIMAS 1

Con información de El Regional del Zulia

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