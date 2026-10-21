Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos

Expolicía asesina a una mujer venezolana en Lima

Violencia de género en el exterior

|1 min|

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Adela del Valle Jiménez Romero, de 52 años, fue asesinada este lunes en la localidad de La Victoria, Lima. La mujer, quien residía en Perú desde hace cuatro años, fue interceptada por su expareja mientras se dirigía a comprar medicamentos para su hija.

Lee también
Tres militares fallecidos tras tiroteo en la Base Aérea “Santo Domingo”

El presunto responsable, identificado como Manuel Florián Ramos Venegas, de 70 años, es un suboficial jubilado de la Policía Nacional de Perú. Según los reportes, el hombre disparó en cuatro oportunidades contra la víctima tras una discusión en las cercanías del Mercado 12 de Octubre.

Familiares de la víctima señalaron que la relación había terminado recientemente debido a los constantes episodios de celos del agresor, quien mantenía un acoso persistente hacia ella desde hace un mes. El hombre se negaba a aceptar la separación, lo que habría motivado el ataque.

Tras el ataque, las autoridades lograron la captura del sospechoso en el sector de Independencia. El detenido fue trasladado al Departamento de Investigación Criminal de La Victoria para ser puesto a la orden de las autoridades judiciales correspondientes.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

SucesosFeminicidioViolencia Género

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.