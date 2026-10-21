Adela del Valle Jiménez Romero, de 52 años, fue asesinada este lunes en la localidad de La Victoria, Lima. La mujer, quien residía en Perú desde hace cuatro años, fue interceptada por su expareja mientras se dirigía a comprar medicamentos para su hija.
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Expolicía asesina a una mujer venezolana en Lima
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