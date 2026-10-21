Expolicía asesina a una mujer venezolana en Lima

El presunto responsable, identificado como Manuel Florián Ramos Venegas, de 70 años, es un suboficial jubilado de la Policía Nacional de Perú. Según los reportes, el hombre disparó en cuatro oportunidades contra la víctima tras una discusión en las cercanías del Mercado 12 de Octubre.

Familiares de la víctima señalaron que la relación había terminado recientemente debido a los constantes episodios de celos del agresor, quien mantenía un acoso persistente hacia ella desde hace un mes. El hombre se negaba a aceptar la separación, lo que habría motivado el ataque.

Tras el ataque, las autoridades lograron la captura del sospechoso en el sector de Independencia. El detenido fue trasladado al Departamento de Investigación Criminal de La Victoria para ser puesto a la orden de las autoridades judiciales correspondientes.