Orlando Olivar, de 63 años, perdió la vida en el sector Guanito de Barrancas del Orinoco tras ser atacado por un enjambre de abejas mientras se encontraba en una finca de su propiedad. El hecho, confirmado por organismos de seguridad, ocurrió en el municipio Sotillo del estado Monagas.
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Sucesos
Hombre de 63 años muere tras ataque de abejas en el municipio Sotillo
Sucesos en Monagas
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