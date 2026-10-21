Hombre de 63 años muere tras ataque de abejas en el municipio Sotillo

Tras el reporte del suceso, comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), pertenecientes a la Delegación Municipal Temblador, se trasladaron al lugar para realizar las experticias correspondientes. Los investigadores efectuaron el levantamiento del cadáver y ordenaron su traslado a la morgue del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar (Humnt), en la capital monaguense, para las evaluaciones forenses de rigor.