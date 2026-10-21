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Hombre de 63 años muere tras ataque de abejas en el municipio Sotillo

Sucesos en Monagas

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Orlando Olivar, de 63 años, perdió la vida en el sector Guanito de Barrancas del Orinoco tras ser atacado por un enjambre de abejas mientras se encontraba en una finca de su propiedad. El hecho, confirmado por organismos de seguridad, ocurrió en el municipio Sotillo del estado Monagas.

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Tras el reporte del suceso, comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), pertenecientes a la Delegación Municipal Temblador, se trasladaron al lugar para realizar las experticias correspondientes. Los investigadores efectuaron el levantamiento del cadáver y ordenaron su traslado a la morgue del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar (Humnt), en la capital monaguense, para las evaluaciones forenses de rigor.

Con información de noticiascol.com

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