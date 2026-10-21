Organismos de seguridad despliegan un operativo de búsqueda en el estado Táchira tras un tiroteo ocurrido en la Base Aérea “Santo Domingo”, donde un efectivo militar identificado como Raymond Paz abrió fuego contra sus compañeros.
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Sucesos
Tres militares fallecidos tras tiroteo en la Base Aérea “Santo Domingo”
Sucesos en Táchira
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