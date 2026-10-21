Tres militares fallecidos tras tiroteo en la Base Aérea “Santo Domingo”

El hecho, registrado la noche del miércoles, dejó un saldo de tres funcionarios fallecidos y dos sargentos heridos. Entre las víctimas fatales se encuentra el teniente Víctor Moreno, quien falleció en el CDI de El Piñal, mientras que otros dos sargentos perdieron la vida en el lugar del suceso.

Los dos militares heridos, identificados como José Cordero Pacheco y Deimar Alejandra Merchán, fueron trasladados inicialmente al mismo centro asistencial y posteriormente remitidos al Hospital Central de San Cristóbal para recibir atención especializada.

Tras el ataque, el sospechoso huyó del recinto militar portando un fusil y cinco cargadores. Las autoridades se mantienen en la búsqueda del funcionario, quien presuntamente se encontraría bajo los efectos de sustancias psicotrópicas. Ante la situación, los cuerpos de seguridad han instado a los habitantes de las zonas aledañas a resguardarse en sus viviendas y a los conductores a transitar con extrema precaución mientras se desarrollan las labores de captura.